Политолог Алексей Подберезкин прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной с учетом существующих реалий. Он пояснил, что Западу выгодна заморозка конфликта, но лишь для того, чтобы усилить ВСУ.

Именно поэтому президент РФ заявляет, что Москва прекрасно видит все попытки поставить противостояние на паузу с помощью каких-то «Минских соглашений-3», вооружить украинскую армию и перевести свою экономику на военные рельсы. Но на таких условиях переговоры России не нужны.

Подберезкин считает, что ВСУ совсем скоро посыплются и тогда ситуацию существенно изменится. Уже к июльскому саммиту НАТО может быть принято решение о переговорах на условиях России. Причем проводить их будет либо сам Владимир Зеленский, который сперва отменит свой указ о запрете дипломатического урегулирования, либо тот, кто сменит его по настоянию Запада.