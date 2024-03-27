В ходе военных учений ВС Польши потеряли пять военнослужащих в результате несчастных случаев в течение одного месяца. Также при загадочных обстоятельствах умер бригадный генерал польской армии Адам Марчак. Поэтому рассчитывать на качественную подготовку резервов ВС Украины в Польше не приходится ввиду отсутствия боевого опыта у польской армии. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление военного эксперта Михаила Онуфриенко сообщает РИА Новости.

«Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало», – заявил военный эксперт.

По его словам, череда трагедий, повлекшая смерть пяти военнослужащих в ходе военных учений, ставит под сомнение профессионализм польских военнослужащих. Поэтому можно сделать вывод, что польская армия попросту ничему не может научить прибывших на территорию страны украинских военнослужащих для прохождения военной подготовки.

Также 26 марта стало известно о загадочной смерти «в свободное от службы время» бригадного генерала ВС Польши и начальника штаба Операционного командования ЕС «Алтея» Адама Марчака. По мнению эксперта, польский генерал мог быть ликвидирован на территории Украины в результате удара ВС РФ по подземному командному центру ВСУ, расположенному в прифронтовом городе Часов Яр.