Трое жителей Мелитополя в Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ России по подозрению в подготовке терактов с использованием боевых отравляющих веществ. Во время обыска у подозреваемых была обнаружена взрывчатка и психотропное вещество BZ. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с корреспондентом «Пятого канала» рассказал о принципе действия обнаруженного химоружия.

«Считается, что одного миллилитра вещества хватает, чтобы вывести человека из строя на 70-80 часов. Американцы где-то с конца 50-х годов поставили его на вооружение, неоднократно применяли и во время войны во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, и в других частях света», – рассказал эксперт.

По его словам, находящийся под воздействием вещества BZ человек теряет ориентацию в пространстве, а также у него начинаются галлюцинации и приступы паники.

Сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что задержанные в Мелитополе лица должны были отравить данным веществом главу Запорожской области Евгения Балицкого, подмешав препарат в еду.