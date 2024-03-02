После артиллерийских ударов по позициям ВСУ обычными снарядами пространство вокруг них превращается во множество «лунных кратеров». Исправить эту ситуацию и многократно повысить точность огня помогут «умные» взрыватели, рассказал военный аналитик Виктор Мураховский.

Он пояснил, что такие взрыватели уже разработаны российскими инженерами. Мало того, они прошли все необходимые испытания в боевых условиях и отлично себя зарекомендовали.

Использование взрывателей, которые осуществляют наведение снарядов по системе навигации ГЛОНАСС – это практичное и недорогое решение, позволяющее превратить любой снаряд в высокоточный боеприпас. Благодаря ему не только повысится точность ударов по противнику, но еще и значительно сократиться количество снарядов, необходимых для уничтожения конкретных целей.