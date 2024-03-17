В зоне проведения специальной военной операции российские военные практически ежедневно уничтожают французские самоходки CAESAR, сообщил на своем YouTube-канале военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что на днях поступили сообщения об уничтожении еще двух самоходных артиллерийских установок. И-за этого появляются серьезные сомнения в способности Франции создать «экспедиционный корпус» для «наземной операции против ВС РФ», о которой заявлял Эммануэль Макрон.

Российские ВС уничтожают не только французские САУ «Цезарь», но и другую западную технику. Так, издание The National Interest ранее заявило, что американские танки M1 Abrams совсем не такие уязвимые, как утверждают производители. В зоне СВО на Украине эти боевые машины горят точно так же, как и другая техника, не выдерживая ударов российских ПТРК и дронов-камикадзе.