Использование российских ракет «Циркон» в реальных боевых условиях – это очень плохая новость для Киева. Если Россия готовит развертывание этих гиперзвуковых боезарядов в зоне проведения специальной военной операции, у ВСУ возникнут серьезные проблемы, уверен британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он напомнил, что украинские и западные средства ПВО не в состоянии справиться с перехватом ракет «Кинжал» воздушного базирования. «Цирконами» РФ будет атаковать объекты на территории Украины с моря, что ухудшит ситуацию для Киева, передает РИА Новости.

Дальность ракет «Циркон» достигает 1000 километров. Их скорость – 9 чисел Маха, делает боезаряды одними из самых быстрых на планете. Напомним, что об их испытаниях в боевых условиях ранее сообщал президент РФ Владимир Путин.