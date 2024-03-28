После неудачного применения украинской армией танков Abrams американского производства на фронте в распоряжении ВСУ осталось всего около 25 боевых машин, 20 из которых в рабочем состоянии. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, в средствах массовой информации заявлялось о 30 танках Abrams, поставленных киевскому режиму из США. При этом в ходе боевых действий украинские военные потеряли уже пять боевых машин на поле боя. Поэтому нехитрая математика позволяет предположить, что всего в рядах ВС Украины осталось 25 танков американского производства.

«Но, думаю, из 25 по техническим причинам несколько Abrams непригодны. Так что, остается 80% от 25. Штук 20-23 еще в строю», – заявил эксперт.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли уничтожить пять танков Abrams ВС Украины на Авдеевском направлении. Соответствующие кадры с подбитыми российскими бойцами американскими бронемашинами ВСУ были опубликованы в социальных сетях.