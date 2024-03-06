Военный эксперт Анатолий Матвийчук пообщался с журналистами News.ru и высказал предположение, что киевский режим под руководством Североатлантического альянса готовится осуществить теракты и диверсии на территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что ВСУ больше не могут в полной мере противостоять российской армии на поле боя. Поэтому Украина переходит к «жестоким провокациям».

Матвийчук вспомнил заявление официального представителя Пентагона Мэттью Миллера, заявившего о грядущих «сюрпризах» для Москвы. По его словам, такие заявления не стоит игнорировать.

«Предположу, что они попытаются совершить теракты, диверсии на территории России, максимально жестокие провокации, особенно в Крыму и новых регионах. К этому нужно готовиться», – выразил свое мнение военный эксперт.

Таким образом, по словам Матвийчука, Соединенные Штаты пытаются оправдать огромные траты со своего госбюджета на поддержку Киева. Они всеми силами будут стараться повысить боеспособность украинской армии.