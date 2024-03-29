Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины должны быть продолжены, чтобы лишить Киев возможности вести боевые действия. Об этом РИА Новости сообщил представитель президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он отметил, что сейчас не нужно зацикливаться на масштабах разрушений энергосистемы Украины, после завершения СВО все будет отстроено. Но в данный момент важно лишить ВСУ возможности оказывать даже малейшее сопротивление.

В Минэнерго Украины ранее заявили о серьезных проблемах с электроснабжением в ряде регионов страны. Ракетные удары и дроны разрушили не только сами объекты генерации энергии, но и системы ее распределения и транспортировки. Это привело к отключениям в нескольких областях.

Напомним. 29 марта ВС РФ вновь наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, взрывы гремели в Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черкассах.