Заявление высокопоставленного европейского военного чиновника из оборонной сферы, опубликованное в материале британской газеты Financial Times, о присутствии на территории Украины бойцов западных специальных подразделений прокомментировал в беседе с корреспондентом «МК» военный эксперт Евгений Линин.

«Великобритания использовала своих инструкторов для подготовки вооружённых формирований Украины ещё до начала проведения спецоперации. … Надо отметить, что SAS (Special Air Service – спецназ британской армии – ред.) – это практически единственное боеспособное вооружённое подразделение в Англии. Оно немногочисленное, насчитывает всего порядка трех тысяч человек, но именно они практически в полном составе прошли стажировку на территории Украины», – заявил эксперт.

По его словам, офицеры британского спецназа принимали активное участие в разработке и подготовке диверсионных рейдов ВСУ, в том числе, и на территорию Белгородской области. Также британские специалисты SAS помогают в организации террористических актов на территории российских регионов.