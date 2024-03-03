Издание Financial Times со ссылкой на европейского высокопоставленного военного сообщило о наличии на Украине подразделений британских спецназовцев. Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал это заявление.

Он напомнил, что представители спецназа SAS Великобритании еще до начала специальной военной операции находились на Украине. И далеко не все оттуда уехали после 24 февраля 2022 года.

«Обкатку» в зоне СВО прошел почти весь личный состав SAS, а это, на секундочку, 3 000 военнослужащих. При этом на Украине они находятся неофициально, под видом наемников или инструкторов.

Именно британские и французские военные занимаются разработкой диверсионных операций, управляют западным вооружением, слишком сложным для украинских солдат, а также работают со спецподразделениями СБУ и ГУР, предоставляя им полное содействие в разработке терактов.

Напомним, что о наличии на Украине военнослужащих Британии и Франции случайно проговорился канцлер Германии Олаф Шольц.