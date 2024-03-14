Соединенные Штаты передали Украине самые новые модификации ЗРК Patriot, которые интегрированы на шасси автомобиля. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что на таких шасси смонтирована не только пусковая установка, но и командные пункты с радарами. Это дает возможность быстро перемещать зенитно-ракетный комплекс с одной позиции на другую без необходимости в длительном развертывании.

Повышенная мобильность дает возможность обеспечивать прикрытие от атак с воздуха для отдельных направлений, а также устраивать воздушные засады. Вот только управление такими ЗРК может осуществляться исключительно американскими расчетами, украинские военные не обучены их использованию.

Именно такая версия Patriot была уничтожена в Покровске ударом российской ракеты ОТРК «Искандер», сообщил аналитик.