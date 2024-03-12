Российские планирующие авиабомбы ФАБ-1500 уже успели уничтожить немало украинских укреплений и позиций, они громят базы боевиков противника и его технику. Но в теории эти боеприпасы можно сбить, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Политолог объяснил, что чисто теоретически справиться с перехватом авиабомб может американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Несколько таких ЗРК имеется на вооружении ВСУ. Вот только они должны находиться рядом с местом предполагаемой атаки и быть готовыми к ударам по авиабомбам.

Напомним, что для бомбы ФАБ-1500 был разработан особый унифицированный модуль планирования и коррекции. Он состоит из V-образного хвостового оперения, крыльев, которые раскладываются после пуска боезаряда, а также носового обтекателя. Наведение на цели осуществляется через ГЛОНАСС.