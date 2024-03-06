Украина намеревается усилить террористическую деятельность против России, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Так главред издания «Национальная оборона» прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера о способности Киева преподнести Москве «военные сюрпризы».

По мнению Коротченко, вряд ли от Украины стоит ждать чего-то нового. Она может начать более активно проводить диверсии в приграничных регионах или наносить удары дальнобойными ракетами. Так, США и Великобритания могут отправить в Киев дополнительные боезаряды Storm Shadow и ATACMS увеличенной дальности для атак на регионы РФ.

Если это действительно так, то Западу стоило бы задуматься о последствиях подобных действий как для Украины, так и для стран, которые подталкивают ее к таким «сюрпризам».