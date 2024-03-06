Военный эксперт и политолог Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом портала «Военное дело» объяснил, зачем в публичный доступ был «слит» разговор высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждали возможность уничтожения Крымского моста крылатыми ракетами Taurus.

«Борьба идет и будет идти. Эта история со “сливом” переговоров немецких офицеров будет использоваться каждой из сторон в своих интересах», – заявил политолог.

По его словам, российской разведке подсказали, когда и где нужно записать разговор немецких генералов. При этом публикация данной информации в Сети должна была снизить давление на канцлера ФРГ Шольца в вопросе передачи Украине крылатых ракет Taurus.

В Германии присутствуют силы, выступающие за обострение отношений с Российской Федерацией. Именно эти силы выступают за выделение большего количества вооружений киевскому режиму. Поэтому единственный способ решить проблему – устранить угрозу для России в лице украинского государства.