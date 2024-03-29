Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что на Украине вскоре возникнут серьезные проблемы с системами противовоздушной обороны, так как их постепенно выбивает своими ударами российская армия. По словам эксперта, это делается преднамеренно, чтобы более эффективно использовать авиацию в зоне проведения специальной военной операции.

Изначально Киев использовал системы противовоздушной обороны советского образца, затем им были переданы натовские комплексы, которые ВС РФ планомерно уничтожают.

«Украина вынуждена перемещать ПВО вперед, ближе к линии соприкосновения, но нам все равно удается их уничтожать», – заявил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что российская армия начала применять весьма эффективную тактику нанесения ударов по украинской энергосистеме. Сначала идут беспилотники, цель которых вскрыть позиции. Затем удары наносятся уже ракетами. И хотя самым защищенным средствами ПВО является Киев, то даже там уже начались проблемы.