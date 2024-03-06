Президент Украины Владимир Зеленский «наплодит» новых генералов, которые займут ключевые должности в командовании Вооруженных сил страны. При этом единственным критерием выбора станет лояльность к главе государства, уверен бывший украинский замминистра Георгий Тука.

Он пояснил, что Зеленский сперва поставил на пост главкома ВСУ преданного и верного ему Александра Сырского. Теперь президент дал главнокомандующему карт-бланш на назначение генералов по своему усмотрению.

Это станет причиной большого количества кадровых перестановок, но вот насколько качественными они будут – большой вопрос, считает Тука. Он уверен, что Сырский намерен подбирать исключительно верных президенту людей, не обращая внимания на их достижения и способности.

«Когда из капитанов за полгода будут делать генералов, и делать их командующими — не хочу даже говорить, к чему приведет такая кадровая политика», — цитирует экс-замминистра РИА Новости.