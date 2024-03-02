Применение передовой тактики в зоне проведения специальной военной операции, включающей в себя высокоточные удары по выявленным позициям ВСУ на фронте, позволяет российским войскам успешно продвигаться вперед. Об этом в эфире YouTube-канала Die Weltwoche заявил генерал Бундесвера в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.

«На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось … развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это “разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)”. … Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек», – заявил эксперт.

По его словам, российская армия смогла наладить систему взаимной связи и обмена данными между своей спутниковой группировкой, беспилотниками и другими видами разведки с одной стороны и средствами поражения выявленных целей с другой стороны.