Одна из самых заметных солисток «ВИА Гры» Ольга Меганская назвала причину, по которой она в 2020 году покинула популярный коллектив.

В беседе со СтарХит Меганская поблагодари Константина Меладзе и Веру Брежневу за то, что в 2018 году из сотен кандидаток в вокалистки «ВИА Гры» они выбрали именно ее. Меладзе она назвала «настоящим гением», исполнять песни которого для нее было «честью». Однако «новая реальность» внесла коррективы и Меганская решила покинуть группу, чтобы выступать сольно. В дальнейшем она переключилась с карьеры певицы на модельный бизнес и блогерство. Теперь красотка много путешествует и радует поклонников снимкам из разных уголков мира.

Меганская опровергла слухи о том, что солистки «ВИА Гры» работают эскортницами и подписывают кабальные контракты. Ольга назвала подобные «новости» домыслами, однако рассказывать про детали артистка отказалась из-за страха панических атак. «Шутка», добавила Ольга.