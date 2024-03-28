На Украине намечается смена режима, Соединенные Штаты уже начали подыскивать президенту Владимиру Зеленскому более адекватную замену. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, передает РИА Новости.

Он пояснил, что изначально Зеленский был вполне управляемой марионеткой, но сейчас он раздражает и США, и их союзников по НАТО. Поэтому смена режима на Украине неизбежна и произойти она может в самое ближайшее время.

Напомним, что ранее политолог Юрий Кот называл возможной альтернативой Зеленскому бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но тот сейчас находится в Лондоне, где исполняет обязанности посла. Кого именно на пост президента Украины присмотрели в Соединенных Штатах, пока неизвестно.