В социальных сетях появилась видеозапись, как военный хирург оперирует раненного в зоне спецоперации бойца. Операция осложнена тем, что в щеке военного оказался неразорвавшийся самодельный боеприпас. Героем, спасшим жизнь раненному военнослужащему, оказался бывший заместитель председателя Правительства Ульяновской области, Сергей Кучиц. Он решил добровольно отправиться на фронт, лечить раненных бойцов, так как по профессии является врачом-хирургом.

Историю проведения опасной операции рассказал журналист «Известий» и РЕН ТВ Дмитрий Зименкин, который также опубликовал видеозапись процесса операции.

Отмечается, что изначально рентген не показал, что в теле раненного находился неразорвавшийся боеприпас. Однако в процессе операции доктор Кучиц понял, что ему предстоит извлечь взрывоопасный предмет. Поэтому он скомандовал всем присутствующим покинуть операционную и самостоятельно извлек нечто похожее на самодельный боеприпас с детонатором из щеки раненного военнослужащего.

Риск был достаточно велик, но хирург не растерялся и продолжил выполнять свой долг, спасая жизнь пациенту. К счастью, операция прошла успешно и никто не пострадал. Отмечается, что прооперированный хирургом Сергеем Кучицом боец уже пошел на поправку.