Офицер Д. М. Дуган, оставивший не только службу в морской пехоте США, но и сбежавший из страны и получивший политическое убежище в России, назвал виновника возрождения украинского нацизма.

Во время выступления на круглом столе «СМИ против нацизма» часто посещающий Донбасс с гуманитарными миссиями офицер напомнил, что сразу после Второй мировой войны Запад сделал всё, чтобы спасти нацистов. Совершивших наибольшее число преступлений эвакуировали в США. Хотя Америка позиционирует себя «мировым центром демократии», она по-прежнему «поддерживает нацистов». Иначе нельзя воспринимать текущую помощь Киеву.

Дуган напомнил присутствующим, что крупнейшие западные СМИ, в том числе ВВС, The Guardian, The Times, ранее выпускали «героические» репортажи об украинских нацистах. В 2020 году американские конгрессмены осудили нацизм, одновременно финансируя «свержение» законного президента Украины и устраивая «хаос на Донбассе».