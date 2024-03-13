Подразделения украинской армии вынуждены отступать на неподготовленные рубежи обороны из-за халатности президента Украины Владимира Зеленского, не сумевшего организовать процесс постройки качественной второй линии обороны. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил бывший майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.

По его словам, украинские военнослужащие, находящиеся на линии фронта, скидывают ему фотографии оборонительных рубежей второго эшелона, на которые им предстоит отступать в случае продвижения российских сил.

«Там трэш. Там окоп по пояс. … земля осыпалась и так дальше», – заявил бывший майор ВСУ.

Лапин отметил, что строительство так называемой второй линии обороны полностью провалено по вине украинского президента Владимира Зеленского. По мнению бывшего народного депутата, украинский президент содействует систематическому уничтожению украинских военнослужащих на фронте.