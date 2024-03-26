Экс-глава СНБО Украины Алексей Данилов, которого президент Владимир Зеленский уволил 26 марта, заявил, что продолжит работать на благо страны. Он отметил, что даже если ситуация будет совсем беспросветной, он не оставит своих трудов.

«Дни, за которые не стыдно, часы, которые пролетели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу», — написал Данилов.

Напомним, на посту главы СНБО Украины его сменил руководитель Службы внешней разведки Анатолий Литвиненко. Его же место занял Олег Иващенко.

Также стало известно, что Данилов отправится в Норвегию, где будет исполнять обязанности посла Украины.

Увольнение главы СНБО может быть следствием его оскорбительных высказываний в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя. Данилов исковеркал его фамилию, а также возмутился политикой Китая по конфликту на Украине, которая не устраивает Киев.