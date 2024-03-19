Политические проволочки в Соединенных Штатах Америки приводят к задержкам с поставками в ряды Вооруженных сил Украины истребителей F-16. Об этом сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на заявление экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

По его словам, Вашингтон не позволяет Киеву поднять вопрос о передаче украинской армии шведских истребителей «Грипен» на фоне задержек с поставками американских самолетов F-16. Романенко утверждает, что шведские истребители лучше соответствуют потребностям ВСУ, поскольку они менее требовательны к качеству взлетно-посадочных полос, а также являются уже готовыми носителями крылатых ракет Taurus немецкого производства.

В результате политических проволочек в США, Украина до сих пор не имеет современных истребителей, чтобы применить их на поле боя, пожаловался отставной генерал Вооруженных сил Украины.