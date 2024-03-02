Заявления западных политиков о вводе на Украину войск НАТО не актуальны, так как военнослужащие Альянса давно находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает РИА Новости.

Эксперт заявил, что бойцы НАТО не просто выступают в качестве инструкторов, они управляют ударами ВСУ по объектам на территории России.

«Силы США и Североатлантического альянса уже там! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия уже предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить за свое поведение», – заявил Джонсон.

В своем Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что подобные действия Запада могут повлечь за собой начало ядерного конфликта. Он также предупредил, что в распоряжении ВС РФ имеются силы и средства для защиты от нападок Альянса и США.