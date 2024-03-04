Член экспертного клуба «Дигория», политолог Александр Лунев заявил в беседе с журналистами, что определенные подразделения Североатлантического альянса уже присутствуют на территории Украины и даже выполняют некоторые задачи. По словам эксперта, основное задание натовских подразделений – инструктаж военнослужащих украинской армии.

Политолог подчеркнул, что сейчас на Украине присутствуют натовские офицеры и спецзназ. Кроме того, в рядах украинской армии есть подразделения, состоящие из иностранных наемников, которые также воюют в зоне боевых действий.

Лунев также отметил, что если западные страны решат значительно увеличить состав своих военнослужащих на территории Украины, то этот шаг приведет к перенапряжению их экономики, за которым последует всплеск социального недовольства. При таком сценарии экономика ЕС должна будет перейти на «военные рельсы», а это может повлечь за собой масштабные социальные революции.