К концу текущего года мясо подорожает на 5-10%, такой прогноз озвучил экономист В. Чеглов.

Специалист подчеркнул, что цены на мясо зависят от многих факторов. Среди них – курс рубля, подорожание комбикорма, повышение тарифов на сервис оборудования, рост затрат на логистику, закредитованность производителя.

Самой рискованным в плане подорожания является куриное мясо. Его производство к концу года снизится, что приведет к повышению цены. На втором месте по рискам – свинина. Цена на нее определят объемы экспортной продукции, приводит слова специалиста Газета.ру.

На мясо индейки и говядину цены уже завышены, что негативно влияет на продажи, поэтому многие производители могут «переключиться» на куриное мясо, сказал финансист. По его прогнозам, текущие цены на все виды мяса сохранятся до конца весны, а затем начнут постепенно расти.