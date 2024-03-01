Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удары по опорным пунктам противника и уничтожили скопления живой силы ВСУ. Для этой цели использовались фугасные авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Минобороны РФ опубликовало видео ударов по противнику, а также отметило, что все намеченные цели успешно поражены. Российские самолеты уверенно справились с выполнением поставленной задачи и вернулись на базу.

Пресс-служба военного ведомства РФ также напомнила, что модули УМПК дают возможность наносить удары по врагу авиабомбами, не входя в зону ПВО и не подвергая себя опасности. Дальность поражения целей составляет около 40-70 километров.

Украинские и западные эксперты считают планирующие авиабомбы ВС РФ одним из самых опасных видов оружия, так как перехватить их практически невозможно.