На границе Белгородской области экипаж вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» превратил свою винтокрылую машину в настоящий истребитель танков. За трое суток он уничтожил 20 единиц бронетехники противника, пытавшегося вторгнуться на территорию России.

«Только вдумайтесь в эти цифры! По праву «Истребители танков» — настоящие герои», – написал военный блогер Кирилл Федоров.

Также он опубликовал кадры поражения вражеской бронетехники вертолетом Ми-28 и отметил, что экипаж использовал ракеты «Вихрь» для ударов по ВСУ.

Напомним, украинские боевики на протяжении трех суток пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. Однако ВС РФ были готовы к попытке вторжения противника и успешно ее пресекли, уничтожив большое количество техники и живой силы ВСУ.