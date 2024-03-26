Фейковая новость о том, что какая-либо европейская страна отправляет своих солдат на Украину, вызовет панику и приведет к неадекватным поступкам в европейском обществе. С таким предупреждением выступила представитель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей В. Юрова.

На недавнем заседании члены Еврокомиссии обсуждали дипфейки, которые создает ИИ, последствия их появления в Сети и методы борьбы. Юрова допустила, что в Сети может появиться дипфейк, в котором созданный нейросетью «господин Макрон» объявляет об отправке французских солдат на помощь Киеву.

Нейросеть способна создать такой ролик, что все поверят, будто услышанное говорит сам Макрон. Если народ в это поверит, то начнется паника. «Неадекватной реакции европейского общества» не избежать, заверила Юрова.

Юрова напомнила о существовании Акта о цифровых услугах. В подобных ситуациях он запускает кризисный протокол, который «обязывает» соцсети и интернет-ресурсы срочно принять меры для удаления дипфейка, а не ждать команды и специального предписания.