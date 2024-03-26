Если украинский след в теракте в Подмосковье подтвердится в ходе расследования, Россия нанесет удары по правительственному кварталу в Киеве. Такое предположение на YouTube-канале Judge Napolitano – Judging Freedom сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что на протяжении всей специальной операции Россия вела себя крайне сдержанно, даже существовали негласные запреты для ударов по ключевым центрам принятия решений. Однако теперь они будут сняты, так как теракт в «Крокусе» — это пересечение всех возможных красных линий.

Джонсон напомнил, что Украина постоянно организовывает теракты против России. Это и удары по Крымскому мосту, и регулярные обстрелы приграничья, и убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского. Однако Москва не позволяла себя наносить удары по правительству. Сейчас она может разобраться с теми, кто стоит за терактом такими методами, которых «мы еще не видели».