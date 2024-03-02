Российский актер, режиссер, исполнитель Никита Джигурда попал на записи камер видеонаблюдения, когда устроил дебош в офисе букмекерской конторы. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении Телеграм-канала MADS. Артист вел себя очень возбужденно.

Сначала Джигурда сидел за монитором компьютера и начал активно размахивать руками. Затем он запрыгнул на стол и начал кричать: «выиграл». После чего он свалился на диван, встал и удалился из зала.

Действительно ли Никита Джигурда получил выигрыш или же его победа и дебош являются постановкой – не известно.

Ранее Никита Джигурда оказался в центре скандала из-за опубликованного в Сети видео, на котором артист запечатлен вместе с известной балериной Анастасией Волочковой. На кадрах можно увидеть, как знаменитости вместе танцуют, а затем Джигурда снял с Волочковой штаны и начал прикасаться к ее интимным местам. Это видео вызвало среди общественности настоящий скандал.