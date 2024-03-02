Известный российский актер и шоумен Никита Джигурда посетил зону проведения специальной военной операции на Донецком и Запорожском направлениях. Артист провел для российских военнослужащих творческий вечер, подарил бойцам свой новый сборник стихотворений, а также привез партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом Джигурда написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», а также опубликовал соответствующий видеоролик общения с российскими бойцами.

«Мне предлагали бизнесмены сделать презентацию моей книги в Москве, в дорогом ресторане. Готовы были накрыть и оплатить поляну на 100 человек и на 20 журналистов. Но я решил иначе. Вместо Москвы я с 23 по 26 февраля презентовал, в первую очередь на фронтах Донбасса, свою только что вышедшую в издательстве АСТ книгу стихов “Камасутра духовных танцев. Записки Юродивого”. За три дня пребывания на Донбассе я успел подарить 350 экземпляров с автографами нашим воинам, выступая с песнями и стихами на блокпостах и в замаскированных располагах Угледарского и Запорожского фронтов», – написал шоумен.

По словам Джигурды, он собирается посетить фронтовые зоны Донбасса с новой партией своих книг и помощью на свой 63-й день рождения (27-го марта).