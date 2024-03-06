Гэри Голдсмит, который является дядей Кейт Миддлтон, призвал дать принцессе больше «времени и пространства» на послеоперационную реабилитацию.

Голдсмит считает, что королевской семье и британцам нужно уважать желания Кейт. Интерес к ней всегда был связан с ее статусом, однако Кейт является человеком, которому требуется отдых от публичности и восстановление сил после сложной операции, сказал он в беседе с репортерами Mirror.

Ранее стало известно, что супруга старшего сына короля Карла III была помещена в одну из клиник Лондона. Там 16 января ей сделали операцию, которая застрагивала брюшную полость. Принцесса планировала восстанавливаться несколько месяцев, чтобы к католической Пасхе вернуться на публику. Кенсингтонский дворец опроверг слухи о том, что Кейт «пропала» из-за комы или развода.