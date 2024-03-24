Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» могли найти исполнителей посредством рассылки в социальных сетях проповедей одной из радикальных исламистских сект, не имеющих в действительности ничего общего с исламом. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил религиовед Александр Дворкин.

По словам эксперта, обычная практика любой религиозной секты заключается в мониторинге подходящих для рассылки проповедей лиц в социальных сетях. Сектанты изучают интересы потенциальных жертв, чтобы найти человека, например, с невыплаченными долгами или находящегося длительное время в подавленном состоянии. При этом подобной практикой могут пользоваться и сотрудники иностранных спецслужб, чтобы найти исполнителей для терактов.

«Скорее всего, это была проповедь одной из исламистских радикальных, псевдоисламских сект. … Но главное, эти сообщения вообще могли рассылать вообще не мусульмане, просто использовавшие подобную проповедь для вербовки исполнителей», – заявил Дворкин.

Религиовед отметил, что проповедь с радикальными религиозными призывами должна быть воспринята человеком, поэтому организаторы ищут подходящие кандидатуры с похожими взглядами.