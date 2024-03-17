Несколько подъездов в многоквартирных домах были обворованы двумя мужчинами и женщиной с ребенком. Грабители попали в объективы камер видеонаблюдения, установленные в жилых подъездах и дворах казанских высоток. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Mash Iptash.

«Семейный бизнес на кадрах с Тукая в Казани: там два парня и девушка с ребёнком обнесли десяток подъездов. Чётных», – написали авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что злоумышленники ходили по всем подъездам в поисках незакрытых дверей. Они дергали входные двери в квартиры, колясочные, кладовые, от куда вытаскивало абсолютно все. Из подъездов пропали снегокаты, шарфы, наборы инструментов.

Анализ видеозаписей, снятых камерами наблюдения, показал, что двое мужчин и женщина с ребенком провели на месте преступления около трех часов. В итоге они беспрепятственно вынесли все ценные вещи из подъездов, вызвали такси и уехали. Местные жители обратились за помощью к участковому.