Крымский мост в очередной раз временно перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом утром 9 марта сообщают авторы Телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – написано в сообщении.

Власти призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности всем водителям, находящимся в настоящий момент на мосту и в зоне досмотра. При этом точная причина приостановки движения автотранспорта по мосту неизвестна.

Напомним, что в ночь на 9 марта средствами противовоздушной обороны было уничтожено 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

41 ударный дрон ВСУ был сбит в небе над Ростовской областью, еще три беспилотника было перехвачено в небе над Волгоградской областью, два дрона сбито в Курской области и один в небе нал Белгородской областью.