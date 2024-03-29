Пользователи популярного мессенджера Телеграм из Российской Федерации, Украины и Белоруссии смогу самостоятельно настраивать списки телефонных номеров, которые будут иметь возможность отправлять им личные сообщения. Об этом написал создатель Телеграм Павел Дуров в своем канале.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения», – написал Дуров.

По его словам, данное решение было принято после того, как на протяжение четырех дней русскоязычные пользователи мессенджера Телеграм стали массово жаловаться на большое количество сообщений с незнакомых номеров с призывами к совершению террористических актов.

Специалисты компании предприняли соответствующие меры безопасности и заблокировали лиц, которые массово отправляли сообщения с призывами о терактах. Также Дуров отметил, что уже идет разработка системы обработки жалоб с помощью ИИ.