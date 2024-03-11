Популярный советский и российский актер театра, кино и озвучивания Сергей Селин, полюбившийся отечественному зрителю в роли Анатолия Дукалиса из детективного сериала «Убойная сила», объяснил, почему актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список экстремистов и террористов, а также физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента) и шоумен Максим Галкин (физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента) ненавидят Россию.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться», – заявил в беседе с корреспондентом «АиФ» Селин.

По его словам, Галкин и Смольянинов принадлежат к поколению россиян, которым постоянно внушали о превосходстве Запада над Россией. Поэтому таким людям намного проще «хаять все наше», чем разобраться в действительном положении дел в мире.

Селин отметил, что в настоящий момент в мире все сильно изменилось и теперь на Западе начинается масштабный кризис, а Россия уже встала с колен и сильно «прищемила хвост» западным странам, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.