На Донецком участке проведения спецоперации командир взвода БПЛА с позывным «Браток» с легкостью вышел победителем в дуэли с наиболее опасным вражеским дроном, который прозвали «Баба-Яга».

В новом репортаже, который Минобороны РФ размещает в официальном тг-канале, взводный Браток признается, что уничтожить «Бабу-Ягу» смог с первого раза. Вражеский дрон летел атаковать российские позиции. Этого Браток допустить не мог. Он сбил «Бабу-Ягу» прямо в воздухе и с первой попытки, что доказывает высокой уровень мастерства российского бойца.

Ранее Минобороны РФ рассказывало о том, как российские операторы дронов таранят вражеские гегсокоптеры «Баба-Яга». Наши «птички» заходят сверху и блокируют винты вражеской «Бабы-Яги». В результате ее корпус разрушается, а дрон падает. Для блокировки винтов российские бойцы модернизируют взлетные «рога» дронов, используя стальные трубки. С их помощью разрушается винт тяжелого беспилотника ВСУ, а своя «птичка» остается целой и невредимой.