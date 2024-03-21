Современный ритм жизни диктует свои условия. Задержки на работе, множество других дел, долгая дорога в офис и с работы – все это занимает большую часть дня. Часто на приготовление ужина не остается ни сил, ни времени. А нужно еще уделить хотя бы немного внимания членам семьи, поиграть с детьми, сделать с ними уроки. Как найти время на приготовление еды? Есть оптимальный вариант – приготовить на неделю вперёд. Однако от такого решения часто отказываются. Есть блюда, которые были приготовлены 3-4, а то и 5 дней назад не просто не хочется, но и может быть опасно. Выручит в данной ситуации доставка еды в Воронеже на дом.

Быстро, просто и доступно

Доставка готовой еды – достаточно удобная услуга, для тех, у кого нет времени стоять у плиты. Среди плюсов:

экономия времени. Не нужно ехать в магазин, покупать продукты, стоять в очереди в кассе, а потом ещё и готовить. Горячие блюда приедут к вам в указанное время. Кроме того, можно блюда заказать заранее и указать желаемое время доставки. Это очень удобно, особенно в вечернее время, когда у ресторанов и кафе обычно много заявок;

экономия. Заказать еду с доставкой на дом дешевле, чем поужинать в ресторане. Некоторые заведения предлагают бесплатную доставку от определенной суммы, а дополнительно не придется тратиться на чаевые официантам;

не нужно ехать в заведения общепита. Если возле вашего дома нет ресторана или кафе, то туда ещё и ехать придется. Согласитесь, не хочется тратить на это время после работы. Куда приятнее наконец упасть в объятия дивана и теплого пледа. А ужин вам привезут домой.

Времена, когда заведения общественного питания на доставку готовили из не очень свежих продуктов или наспех, давно прошли. Сегодня конкуренция между ресторанами и кафе достаточно серьезная. Каждое заведение стремится заполучить как можно больше постоянных клиентов, поэтому предлагает дополнительные акции, скидки, бонусные программы.

Например, достаточно приятно получить скидку в честь дня рождения или ещё одно блюдо в качестве подарка.

Курьеры для доставки используют термосумки. Это позволяет привезти горячие блюда с пылу с жару.

Есть ли минусы у доставки еды?

Во-первых, в будние дни по вечерам время доставки может быть увеличено из-за большого количества заказов. Будьте к этому готовы. По этой причине лучше заказать ужин заранее, на определенное время.

Во-вторых, от пробок не застрахован никто, даже самые лучшие и быстрые курьеры.

Имейте ввиду, что при заказе еды в отдаленные районы города или ближайшие поселки стоимость доставки может быть увеличена. Это обуславливается большими расстоянием и соответствующими затратами на топливо.

Какую еду чаще всего заказывают на дом?

Лидерскую позицию занимает пицца.

Также популярностью пользуются роллы, суши, бургеры, картошка фри и прочий фастфуд.

Нередко заказывают шашлык и другие блюда кавказской кухни, десерты, торты, сладости.