Весна в российской столице ознаменовалась стартом Московской недели моды. Организаторы пообещали очень насыщенную программу вплоть до 8 марта. В разных локациях города за неделю должно быть проведено 120 показов российских и зарубежных модельеров.

Согласно традиции, в модном показе участвуют не только профессиональные манекенщицы, но и деятели искусства. На этот раз звездой подиума стала российская певица Лариса Долина. Дизайнеры постарались, чтобы 68-летняя артистка произвела на модном показе настоящий фурор.

Долина вышла на подиум в черном облегающем комбинезоне с россыпью из зеркальных камней и накидке из рюш в цвет российского триколора. Публика была сражена выходом Ларисы Долиной наповал. Многие отметили, что 68-летняя певица выглядела просто великолепно, чем порадовала своих многочисленных поклонников.

Некоторые подчеркнули, что выход Ларисы Долиной затмил зарубежную гостью Московской недели моды – Найке Ривелли, дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути. Итальянка вызвала огромный ажиотаж, так как приехала в Москву вместе со своей звездной матерью. Найке приняла участие в показе, выйдя на подиум в прозрачном кружевном платье.