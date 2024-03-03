Большое количество кандидатов на выборные должности в Техасе поддерживают идею выхода штата из состава США. Об этом в день независимости Техаса от Мексики сообщает в своем материале местное издание Dallas Morning News.

«Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения “супервторника” избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов … подписавших обязательство “Заберем Техас назад. На данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе», – написал автор статьи.

Сообщается, что подписавшие обязательство политики обещают ставить интересы южного штата выше общенациональных, а также берут на себя обязательство начать подготовку к продвижению законопроекта о референдуме по выходу Техаса из состава США.