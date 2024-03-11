Очередная группа украинских диверсантов была ликвидирована при попытку прорваться на территорию Белгородской области в окрестностях Новой Таволжанки российскими пограничниками. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Сообщается, что ранним утром 11 марта группа диверсантов Вооруженных сил Украины в составе 15 военнослужащих пыталась с боем прорваться на территорию Белгородской области. Украинские диверсанты были вооружены автоматическими винтовками M4 производства США, а также имели при себе гранаты, дополнительный боекомплект, а также взрывчатку по типу С4.

При попытке пересечь российско-украинскую границу диверсанты ВСУ были обнаружены пограничниками Вооруженных сил Российской Федерации. В результате стрелкового боя противник был отброшен назад на территорию Украины. Сообщается, как минимум о пяти ликвидированных украинских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательной группы.