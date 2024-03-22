В результате ракетного удара ВС РФ по территории Днепровской гидроэлектростанции серьезные повреждения получили электрооборудование и машинный зал ДнепроГЭС-2. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты.

По его словам, станция получила очень серьезные повреждения, есть угроза потери ГЭС-2. Энергетики работают на месте с целью выявить масштабы повреждений и сможет ли станция работать в будущем.

«ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду», – приводит издание слова Игоря Сироты.

Специалист подчеркнул, что в результате ракетной атаки были повреждены подкрановые балки и опора ГЭС-2. Машинный зал и электрооборудование также были уничтожены практически полностью. Однако угрозы прорыва плотины на станции нет.

Напомним, что сегодня утром, 22 марта, по территории Украины был нанесен масштабный ракетный удар со стороны ВС РФ. Сообщается об ударах по объектам генерации электроэнергии в разных регионах Украины.