Боевые действия на территории Украины не будут длится годами, к концу текущего года конфликт будет завершен. При этом шансов у ВСУ удержать линию фронта очень мало. Об этом в своем материале пишет обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

«В целом, можно предположить, что переговорная позиция Украины в будущем скорее ухудшится. … Риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны к Днепру сейчас высок», – сообщает автор материала.

По его мнению, украинский конфликт не будет длится годами, поскольку боеспособность Вооруженных сил Украины на исходе. Предвыборная гонка в США уже привела к заморозке выделения военной помощи Киеву, а страны Европейского союза не смогут в полном объеме заменить помощь, которая ранее предоставлялась американским правительством.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Украине крылатые ракеты Taurus и заявляет, что ВСУ не смогут вернуть утраченные территории.