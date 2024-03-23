Одна из пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала журналистам, как ей удалось остаться в живых. По словам девушки, она находилась в зале вместе с другими людьми, когда террористы уже выходили, но один из них увидел группу людей, вернулся и начал стрелять.

«Я упала на пол и сделала вид, что умерла – меня задело. А девушку рядом убили», – рассказал пострадавшая.

Она также отметила, что террористы подожгли зал и пытались закрыть дверь в помещении, однако у них не вышло запереть его на замок. Когда боевики вышли, то девушка ползком покинула зал, а затем выбралась на улицу. Сейчас пострадавшая находится в больнице в Химках. Врачи оказывают ей медицинскую помощь.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадало 146 человек, среди которых 61 находятся тяжелом состоянии. На данный момент известно о 60 погибших, среди которых также есть дети. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту теракта.