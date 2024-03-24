Все более вероятной становится причастность Украины к террористическому акту в Крокус Сити Холле в Подмосковье, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. Он отметил, что если это действительно так, Вашингтон должен раз и навсегда отречься от Киева.

Ранее эксперты сообщили, что теракт выгоден Украине и ее западным кураторам, мечтающим дестабилизировать ситуацию в России. Поэтому украинский след действительно становится все более вероятным. Аргументом в его пользу стало и заявление Владимира Зеленского, обвинившего в нападении на «Крокус» спецслужбы РФ.

Сакс уверен, что США должны отказаться от поддержки Киева, организующего подобные террористические акции. В противном случае они будут выглядеть соучастниками убийства десятков ни в чем не повинных людей и спонсорами террористов.