14-летние спортсмены из Челябинска Валерия Подрядова и Лев Огорельцов рассказали, как они выбрались из «Крокус Сити Холла». Дети готовились к выступлению на чемпионате России по бальным танцам. Площадкой для чемпионата стал «Крокус». Выступление Льва и Валерии уже должно было начаться, как стали слышны первые выстрелы. Дети выбежали на улицу прямо в своих костюмах для выступления.

Тренер челябинских спортсменов Ирина Маркелова рассказала журналистам URA.ru, что ребята уже должны были начать свое выступление, когда в здание ворвались террористы – послышались звуки выстрелов и крики людей.

«Слава богу, они были на втором этаже (стрельба началась на первом – ред.). Выбежали в чем были… «Крокус» горел, поэтому ребята всё оставили там: документы, одежду. Утром я с ними еще не связывалась», – отметила Маркелова.

Как сообщил начальник управления спорта Челябинска Максим Клещевников, на данный момент юные спортсмены находятся в гостинице.